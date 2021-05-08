Крупнейший оператор нефтепровода в США подвергся кибератаке
Крупнейшая нефтепроводная компания США Colonial Pipeline объявила, что подверглась кибератаке, передает Trend со ссылкой на Прайм.
"Компания Colonial Pipiline 7 мая узнала, что стала жертвой кибератаки. В ответ на это мы превентивно отключили некоторые системы, чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые наши информационные системы", — сказано в заявлении компании.
В компании сообщили, что власти уже уведомлены об инциденте, специалисты по кибербезопасности компании приступили к расследованию.
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