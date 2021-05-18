Amazon договаривается о покупке киностудии Metro-Goldwyn-Mayer

Онлайн-ритейлер Amazon ведет переговоры о покупке американской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer примерно за 9 миллиардов долларов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает газета Financial Times.

В декабре СМИ писали, что MGM Holdings, владеющая студией Metro-Goldwyn-Mayer, начала процесс продажи, выбрала для этого банки и ищет покупателей, а стоимость этих активов может достичь 5,5 миллиарда долларов.

Газета отмечает, что новости о возможной покупке MGM компанией Amazon поступили в условиях консолидации в секторе — так, несколькими годами ранее американский телекоммуникационный гигант AT&T купил Warner Bros, а Disney приобрела ключевые активы студии 21st Century Fox. Еще ранее студия Universal ушла под контроль телекоммуникационной Comcast, а Paramount досталась Viacom.

Metro-Goldwyn-Mayer — американская компания, производящая и прокатывающая кино- и видеопродукцию, основана в 1924 году. Библиотека компании включает в себя более 4 тысяч фильмов, в том числе о Джеймсе Бонде, Рокки, Розовой пантере, Робокопе, Хоббите, сериалы "Викинги" и "Рассказ служанки". Узнаваемый логотип компании — рычащий лев, окруженный кинолентами. Ее дочерние компании — United Artists, Orion Pictures и другие. MGM Holdings основана в 2005 году.