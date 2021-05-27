В США прокомментировали вероятность снятия некоторых санкций с Ирана

Министерство финансов США тщательно рассматривает вопрос о снятии некоторых антииранских санкций в случае возвращения Тегерана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщила в четверг американский министр финансов Джанет Йеллен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы тщательно анализируем, снятие каких санкций будет уместно, если Иран предпримет соответствующие шаги", - отметила руководитель финансового ведомства, говоря о возвращении Тегерана к соблюдению СВПД.

"Если Иран вернется к полному соблюдению обязательств [в рамках СВПД], то мы поступим так же", - добавила она.

Говоря об американских санкциях в целом, Йеллен указала, что США работают со своими союзниками над тем, чтобы рестрикции было сложно обойти.