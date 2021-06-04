Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане у побережья США

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в пятницу в Тихом океане близ побережья Соединенных Штатов. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 395,8 км к северо-востоку от города Салем (штат Орегон) с населением более 164,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 9,1 км.

Информация об угрозе цунами и разрушениях не поступала.