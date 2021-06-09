Байден заявил, что угроза терроризма за 20 лет распространилась по всему миру
Угроза терроризма для США за последние 20 лет распространилась по всему миру с метастазами на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Об этом говорится в распространенном во вторник Белым домом письме президента США Джо Байдена, адресованном председателям комитетов американского Конгресса в связи с выводом американских войск из Афганистана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Однако за последние 20 лет террористическая угроза для США стала более рассредоточенной по всему миру. Больше не имеет смысла держать тысячи военнослужащих на территории Афганистана в качестве наиболее эффективной стратегии борьбы с терроризмом, когда [эта террористическая] угроза дала метастазы по всему Ближнему Востоку, Африке и Азии", - написал американский лидер.
Лента новостей
Задержанный в Лачине армянский военнослужащий, заблудившись, пересек границу Азербайджана – Минобороны
S&P Global Ratings: Прогнозы по рейтингам трех узбекистанских финансовых институтов пересмотрены на «Стабильные»
Армянский террор не имеет границ: устраняются последствия экоцида на освобожденных землях Азербайджана (ВИДЕО)
IV Ежегодный опрос руководителей компаний, проведенный PwC Азербайджан: Вопросы повестки дня, которые предстоит принять во внимание завтра (ФОТО)
Молодежь и представители спортивной общественности Азербайджана посетили могилу Азада Рагимова (ФОТО)
США готовы предоставить техпомощь для демаркации границы между Азербайджаном и Арменией - Филип Рикер
И.о. помощника госсекретаря США призвал предоставить карты для разминирования освобожденных территорий Азербайджана
Грузия является одной из приоритетных для Латвии стран с точки зрения европейской политики соседства и "Восточного партнерства"
В Азербайджане внедрена система очередности на участках, где будет производиться сбор урожая зерновых (ФОТО)
Выпускники Азербайджана и Турции смогут свободно заниматься профдеятельностью на рынках труда обеих стран
Компании Азербайджана динамично развиваются и переосмысливают способы использования новых возможностей – PwC
Азад Рагимов отличался высокими человеческими качествами – трехкратная чемпионка мира Айнур Мамедова (ФОТО)
И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии встретился с представителями гражданского общества Азербайджана