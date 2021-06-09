Байден заявил, что угроза терроризма за 20 лет распространилась по всему миру

Угроза терроризма для США за последние 20 лет распространилась по всему миру с метастазами на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Об этом говорится в распространенном во вторник Белым домом письме президента США Джо Байдена, адресованном председателям комитетов американского Конгресса в связи с выводом американских войск из Афганистана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Однако за последние 20 лет террористическая угроза для США стала более рассредоточенной по всему миру. Больше не имеет смысла держать тысячи военнослужащих на территории Афганистана в качестве наиболее эффективной стратегии борьбы с терроризмом, когда [эта террористическая] угроза дала метастазы по всему Ближнему Востоку, Африке и Азии", - написал американский лидер.