Блинкен поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу поздравил россиян с Днем России и указал на стремление властей Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством РФ в интересах развития более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений. Соответствующее заявление главы американской дипломатии распространил Госдепартамент, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"От имени правительства Соединенных Штатов Америки я поздравляю граждан России с празднованием Дня России", - отметил госсекретарь.

"Пользуясь случаем, хочу подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации в интересах развития более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений. Кроме того, мы по-прежнему твердо намерены поддерживать российский народ, который продолжает развивать устремления, изложенные в Декларации о государственном суверенитете России, а также его желание работать вместе с международным сообществом и мирно сотрудничать по вопросам, представляющим глобальный интерес", - добавил Блинкен.

Он подчеркнул, что этот праздник "знаменует тот значительный шаг, который Россия сделала 12 июня 1991 года, проведя первые свободные, открытые и честные выборы и приняв Декларацию о государственном суверенитете России". "Этот важный документ признал демократические устремления и суверенитет народов России и гарантировал их права и равную защиту в рамках верховенства закона, а также право на жизнь и достоинство, чтя их многовековую историю, культуру и традиции", - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства.