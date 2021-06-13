В США за прошедшие сутки в перестрелках убиты четверо, ранены 27 человека

Неизвестный открыл стрельбу в субботу в Кливленде (штат Огайо), три человека убиты, четверо получили ранения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило полицейское управление города.

Один человек умер на месте от полученных ранений. Шесть человек были госпитализированы, жизни двух из них врачам спасти не удалось.

Других подробностей произошедшего пока не приводится. В США в субботу произошла серия случаев стрельбы в общественных местах. В Чикаго (штат Иллинойс) один человек убит, девять получили ранения. В Остине (штат Техас) ранены 14 человек.