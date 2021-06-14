Байден и премьер Израиля договорились тесно сотрудничать по региональной безопасности
Президент США Джо Байден и новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в телефонном разговоре обсудили укрепление сотрудничества по региональным вызовам и условились тесно работать по данным вопросам, включая Иран. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
"Президент выразил намерение его администрации тесно работать с израильским правительством в усилиях по продвижению мира, безопасности и процветания для израильтян и палестинцев", - говорится в сообщении.
Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет в воскресенье принес присягу в качестве 13-го премьер-министра Израиля. Он пришел на смену Биньямину Нетаньяху, который бессменно занимал пост премьера 12 лет, а теперь перешел в оппозицию.
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