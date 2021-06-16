Корабли SpaceX пропустят июльские испытания из-за экологов

Июльские испытания Starship — самого большого космического корабля компании Илона Маска SpaceX — могут быть отложены из-за требований американских экологов, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

О планах полноценного орбитального запуска Starship еще в марте заявил Илон Маск — в своем Twitter он написал, что запустит корабль на орбиту 1 июля. Официально, SpaceX подала документы на орбитальные испытания на период с 20 июня по 20 декабря, однако назначенная Маском дата может быть отложена из-за характера самих испытаний.