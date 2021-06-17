При стрельбе в Балтиморе погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы в Балтиморе (штат Мэриленд). Об этом в среду сообщила газета Baltimore Sun со ссылкой на местную полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным полиции, огонь открыли двое или трое неизвестных, которые затем скрылись с места происшествия. "Это очень наглый, очень трусливый акт стрельбы без разбора", - охарактеризовал случившееся комиссар полиции Балтимора Майкл Харрисон.

В полиции также сообщили, что состояние пятерых пострадавших, доставленных в больницу, варьируется от тяжелого до критического.