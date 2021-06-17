При стрельбе в Балтиморе погиб один человек
По меньшей мере один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы в Балтиморе (штат Мэриленд). Об этом в среду сообщила газета Baltimore Sun со ссылкой на местную полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным полиции, огонь открыли двое или трое неизвестных, которые затем скрылись с места происшествия. "Это очень наглый, очень трусливый акт стрельбы без разбора", - охарактеризовал случившееся комиссар полиции Балтимора Майкл Харрисон.
В полиции также сообщили, что состояние пятерых пострадавших, доставленных в больницу, варьируется от тяжелого до критического.
Следующее судебное заседание по делу армянских боевиков, пытавших азербайджанских пленных, назначено на 16 июня (ФОТО)
Лента новостей
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе
От имени Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой дан обед в честь Президента Эрдогана и его супруги (ФОТО)
В Азербайджане определились новые требования в связи с выполнением религиозных обрядов и проведением церемоний
Служба «Детская Горячая Линия», работающая при поддержке Azercell, приняла более 2000 звонков за последние 5 месяцев!
Президент Ильхам Алиев: Нам хотелось бы видеть участие компаний из братских государств ОИС в процессе реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сам обеспечил исполнение резолюций, принятых Советом Безопасности ООН
Президент Ильхам Алиев: Мы еще раз призываем развитые страны и международные донорские организации оказать необходимую финансовую помощь развивающимся странам
Президент Ильхам Алиев: ОИС приняла более 80 резолюций, осуждающих агрессию Армении против Азербайджана
Центр гигиены и эпидемиологии Минздрава Азербайджана проинформировал о непригодных для купания пляжах
Азербайджан использует платформу Движения неприсоединения для обеспечения глобальной безопасности - Хикмет Гаджиев
Представлено выступление Президента Ильхама Алиева в видеоформате на втором Саммите ОИС по науке и технологиям (ВИДЕО)
Азербайджан выступил с очень активными инициативами по развитию отношений с другими странами – Хикмет Гаджиев