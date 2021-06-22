Блинкен проинформирует лидеров ФРГ, Франции и Италии об итогах саммита в Женеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визитов в Германию, Италию и Францию проинформирует лидеров этих стран об итогах российско-американского саммита, состоявшегося в Женеве 16 июня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер сообщил на специальном телефонном брифинге, посвященном предстоящей с 22 по 29 июня поездке главы американской дипломатии в Берлин, Париж, Рим и Ватикан.

"Я могу себе представить, что в ходе любых бесед, которые состоятся у госсекретаря с лидерами <...> в Берлине и Париже, у него будет возможность обсудить двустороннюю встречу сверх того, как это уже было сделано. <...> У нас были брифинги в НАТО с союзниками, возможности для некоторых разговоров, но я вижу, что [данная тема] <...> поднимается в их беседах. Теперь у нас появляется возможность более подробно обсудить это в двустороннем формате с каждым из упомянутых государств (Германией и Францией - прим. ТАСС), а также с Италией", - сказал он.