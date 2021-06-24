В Вашингтоне обрушился пешеходный мост

Пешеходный мост над шоссе обрушился в среду в Вашингтоне, пять человек госпитализированы. Об этом пожарно-спасательная служба города сообщила на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным спасателей, угрозы жизням пострадавших нет.

Уточняется, что под мостом находится автоцистерна с топливом, экстренные службы пытаются остановить его утечку. Предположительно, автоцистерна задела мост, что могло стать причиной обрушения.

Полиция начала расследование инцидента.