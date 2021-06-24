США направят Бразилии 3 млн доз вакцины Johnson & Johnson

Соединенные Штаты в четверг направят Бразилии 3 млн доз однокомпонентной вакцины от нового коронавируса производства компании Johnson & Johnson (J&J, "Джонсон энд Джонсон"). Об этом сообщает в среду агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее власти США объявили, что намерены в ближайшее время распределить из своих запасов 80 млн доз вакцин от коронавируса среди нуждающихся в них стран.

Во вторник Минздрав Бразилии сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 18 млн. Первый случай в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место после США и Индии по числу заболевших. По числу летальных исходов она уступает только Соединенным Штатам.