Спасатели за день не извлекли выживших из-под завалов здания в Майами

Количество людей, чья судьба остается неизвестной после обрушения здания в американском штате Флорида, составляет 152 человека, с утра воскресенья выживших или мертвых не обнаружено. Об этом сообщила в воскресенье журналистам глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Судьба 152 человек по-прежнему остается неизвестной, новой информации о погибших нет", - сказала она.

Кава добавила, что в воскресенье сотрудники спасательных служб обеспечили доступ на место трагедии родственников тех, кто, предположительно, находится под завалами. Журналистам не разрешили их сопровождать. Некоторые из родственников находятся в крайне подавленном состоянии и требуют предпринять дополнительные усилия для поиска и спасения тех, кто может оставаться под обломками здания, а также найти и наказать виновных.

Группа спасателей из Мексики присоединилась к работам по поиску людей, сообщила Кава.

"К нам прибыла группа спасателей из Мексики, они уже приступили к работе. На месте также со вчерашнего дня работают спасатели из Израиля", - сказала она.

Кава подчеркнула, что власти не теряют надежду обнаружить выживших, хотя сегодня завершается уже четвертый день поисков. По ее словам, работы будут продолжаться, пока не будет установлена судьба всех людей, чье местонахождение остается неизвестным. Она также отметила, что, хотя округ принял помощь от других стран, недостатка в ресурсах для поиска пострадавших и разбора завалов нет.