Производитель электронных сигарет в США выплатит $40 млн из-за рекламы среди подростков

Производитель электронных сигарет Juul заплатит $40 млн штату Северная Каролина из-за иска, в котором власти обвинили компанию в рекламе своих товаров среди подростков. Об этом сообщила телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Компания согласилась выплатить Северной Каролине $40 млн. Эти средства пойдут на финансирование программ, направленных на борьбу с использованием электронных сигарет среди детей", - сказал генеральный прокурор штата Джош Стейн. Juul должна отказаться от всех маркетинговых стратегий и материалов, направленных на несовершеннолетнюю аудиторию, добавил он.

Как отмечает телекомпания, производителю электронных сигарет будет запрещено сотрудничество с блогерами, проведение рекламных акций рядом со школами, спонсирование различных культурных и спортивных мероприятий. Как указал генпрокурор, существенным ограничениям подвергнется реклама в социальных сетях. Без согласования с профильными органами Juul не сможет реализовывать товары с различными вкусовыми ароматизаторами.

Сумма будет выплачена частями в течение шести лет. Генпрокурор подал иск в 2019 году. В самой компании признали необходимость борьбы с распространением ее продукции среди подростков, добавив, что новые ограничения "соответствуют ее собственным усилиям".

По информации телеканала CNBC, 39 штатов ведут расследование относительно рекламной активности этой компании. Девять, помимо Северной Каролины, подали на нее в суд. По словам Стейна, его штат стал первым, которому удалось привлечь Juul к ответственности.

Согласно данным опроса федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в 2020 году почти 20% учащихся старших классов в стране использовали электронные сигареты в течение последнего месяца. В 2019 году около 28% школьников признались в употреблении этой никотиновой продукции.