Число жертв обрушения жилого дома в Майами возросло до 36
Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) еще четыре тела, таким образом число погибших возросло до 36, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Об этом во вторник сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в ходе брифинга для журналистов. Трансляция ведется на странице округа в Facebook.
"Несмотря дождь и другие тяжелые погодные условия, мы извлекли [из-под обломков] тела еще четырех жертв, - указала она. - Общее подтвержденное число погибших теперь составляет 36".
Спецпредставитель ЕС приветствовал передачу Азербайджану дополнительных карт минных полей в обмен на задержанных армян
Лента новостей
Казахстан сократил импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции более чем на треть
Казахстанские компании заинтересованы участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО)
В Агдаме прошло совместное заседание рабочих групп Межведомственного центра по вопросам экологии и энергообеспечения (ФОТО)
Молодежное объединение правящей партии Азербайджана выступило с заявлением в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай (ФОТО)
Министр здравоохранения России ознакомился с условиями, созданными в Учебно-симуляционном центре Бакинского филиала Сеченовского университета (ФОТО)
Армения в период оккупации уничтожила большую часть природных памятников на территории Азербайджана - минэкологии
Поставляемая в Азербайджан вакцина "Спутник V" от COVID-19 эффективна и оправдывает себя - минздрав РФ
Король ринга в Таиланде. В США снят фильм об азербайджанском Атамане с синими глазами и в национальной папахе (ВИДЕО, ФОТО)
Переход на новые критерии определения инвалидности в Азербайджане позволит повышать пенсии и пособия
Азербайджан и Россия подписали обновленное соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения (ФОТО)
В Тбилиси обсуждены вопросы расширения культурных и гуманитарных связей между Грузией и Азербайджаном (ФОТО)
На ликвидацию ущерба, нанесенного Арменией сельскому хозяйству Азербайджана, выделяется 1,4 млн манатов
Выделены средства на ликвидацию ущерба, нанесенного частным и госпредприятиям в результате агрессии Армении - Распоряжение
На восстановление объектов, пострадавших в результате агрессии Армении, выделяется 30 млн манатов - Распоряжение