Число жертв обрушения жилого дома в Майами возросло до 36

Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) еще четыре тела, таким образом число погибших возросло до 36, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом во вторник сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в ходе брифинга для журналистов. Трансляция ведется на странице округа в Facebook.

"Несмотря дождь и другие тяжелые погодные условия, мы извлекли [из-под обломков] тела еще четырех жертв, - указала она. - Общее подтвержденное число погибших теперь составляет 36".