Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 64

Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося в городе Серфсайд (штат Флорида) жилого дома тела еще четырех человек, общее число погибших увеличилось до 64. Об этом заявила в четверг глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обнаружили тела еще четверых погибших", - сказала она. По словам Кавы, "подтверждена гибель 64 человек". Глава округа добавила, что судьба 76 человек остается неизвестной.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.