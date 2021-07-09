Американцам предложили потреблять меньше воды из-за засухи

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом предложил гражданам сознательно сократить потребление воды на фоне засухи на западном побережье США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет New York Post.

По его словам, из-за продолжительной жары количество воды в резервуарах стремительно сокращается, и имеющиеся запасы стоит направить на нужды сельского хозяйства, рыбоводства и на обеспечение жителей питьевой водой. Ньюсом призвал жителей принимать более короткий душ, запускать посудомоечные машины только при полной загрузке, а также сократить частоту полива газонов.

«Учитывая, насколько малыми будут водные резервы к началу следующего года, губернатор призвал добровольно сократить использование воды на случай, если следующий год будет настолько же засушливым», — заявила директор Департамента водных ресурсов Калифорнии Карла Немет.

Ньюсом ввел режим чрезвычайных мер в условиях засухи на почти на 86 процентах всей территории штата. Там действуют строгие ограничения на использование воды.