Пентагон заявил, что вывод войск США из Афганистана завершен на 95%
Вывод войск США из Афганистана практически полностью завершен, а военные базы за пределами Кабула переданы партнерам.
Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его словам, "менее чем за три месяца" американские войска смогли "почти на 95% завершить вывод". "Кроме того, все военные базы за пределами Кабула были полностью переданы Министерству обороны Афганистана и силам безопасности Афганистана", - сказал он.
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