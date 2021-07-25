В Калифорнии при стрельбе погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли, четверо получили ранения при стрельбе в городе Сан-Рафел (штат Калифорния). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило местное полицейское управление.

В перестрелке предположительно участвовали лица, приехавшие в Сан-Рафел на концерт рэп-музыки. Один человек умер на месте, второй был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь.

Некоторые из получивших ранения участников перестрелки пытались скрыться с места происшествия на автомобилях, но были задержаны.