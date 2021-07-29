В США отменили предупреждение о цунами в Тихом океане после землетрясения у Аляски

США 29 июля 2021 12:25 (UTC+04:00)
В США отменили предупреждение о цунами в Тихом океане после землетрясения у Аляски

Цунами не ожидается в Тихом океане после землетрясения магнитудой 8,2, зафиксированного в среду неподалеку от штата Аляска. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национального центра предупреждения о цунами США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем указывается, что предупреждение о возможности обрушения цунами на Марианские острова в Тихом океане отменено после проверки параметров землетрясения.

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