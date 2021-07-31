Блинкен 2-6 августа примет участие в связанных с АСЕАН пяти министерских онлайн-встречах
Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе примет участие в пяти виртуальных министерских встречах, связанных с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщила в субботу пресс-служба Госдепа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Во время этих встреч госсекретарь будет взаимодействовать с лидерами из регионов Индийского и Тихого океанов по актуальным региональным и международным вопросам. Госсекретарь подтвердит приверженность США центральной роли АСЕАН, а также работе с АСЕАН и международными партнерами в борьбе с пандемией и поддержке экономического восстановления", - отмечает пресс-служба Госдепа.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В МИД России выразили серьезную обеспокоенность недавними вооруженными инцидентами на армяно-азербайджанской границе
Лента новостей
USAID намерено помочь Узбекистану в достижении национальных приоритетов в энергетическом секторе (Эксклюзив)
Узбекистан и Глобальный институт "зеленого" роста обсудили возможность внедрения технологий "зеленой" экономики
Названа дата заседания дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса по вопросу депутата Эльданиза Салимова
На совместном заседании Рабочих групп Межведомственного центра в Гадруте обсуждены проделанные и предстоящие работы в Карабахе (ФОТО)
Азербайджан проводит масштабные восстановительные работы в Карабахе - экс-депутат парламента Израиля
Распространенная Арменией информация об обстреле со стороны частей азербайджанской армии является необоснованной - минобороны
В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра
В Генпрокуратуру переданы материалы в связи с экологическим ущербом Зангиланскому и Джебраильскому районам
В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе
Восьмое чувство и восемь нот Джамала Гурбанова: Особое видение окружающего мира и отражение духовной сущности (ВИДЕО, ФОТО)
Товарооборот между Азербайджаном и Россией меньше подвержен влиянию мировых цен на энергоносители - минпромторг РФ