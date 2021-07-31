Блинкен 2-6 августа примет участие в связанных с АСЕАН пяти министерских онлайн-встречах

Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе примет участие в пяти виртуальных министерских встречах, связанных с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщила в субботу пресс-служба Госдепа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во время этих встреч госсекретарь будет взаимодействовать с лидерами из регионов Индийского и Тихого океанов по актуальным региональным и международным вопросам. Госсекретарь подтвердит приверженность США центральной роли АСЕАН, а также работе с АСЕАН и международными партнерами в борьбе с пандемией и поддержке экономического восстановления", - отмечает пресс-служба Госдепа.