США не будут вводить локдаун из-за штамма "дельта"

Вашингтонская администрация не намерена вновь вводить локдаун в стране из-за распространения штамма нового коронавируса "дельта". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы ясно дали понять, что не собираемся возвращаться к прекращению деятельности, как в марте 2020 года. Мы не будем снова приостанавливать экономику. Мы добились слишком большого прогресса <...> на экономическом фронте", - отметила пресс-секретарь.

Ее спросили, подает ли бывший президент США Барак Обама дурной пример, отмечая на этой неделе свое 60-летие с участием сотен человек. "Мы, безусловно, советуем всем следовать рекомендациям специалистов сферы здравоохранения. Как я знаю, экс-президент [Обама] является убежденным сторонником вакцинации, следуя рекомендациям экспертов в сфере здравоохранения", - ответила пресс-секретарь Белого дома.

Байден, занимавший пост вице-президента в администрации Обамы, воздержится от участия в мероприятиях по случаю дня рождения бывшего главы государства, сообщили ранее в Белом доме.

Пресс-секретаря попросили прокомментировать положительный результат теста на коронавирус у 66-летнего влиятельного сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина), который ранее сделал прививку. "Мы желаем ему крепкого здоровья", - ответила Псаки, указав, что такого рода случаи заражения "встречаются редко и протекают в легкой форме".