На Аляске разбился самолет, все пассажиры погибли
Небольшой самолет компании Southeast Aviation разбился в штате Аляска у города Кетчикан, все шесть человек, находившиеся на его борту, погибли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг Береговая охрана США.
О причине происшествия пока не сообщается, однако Береговая охрана отметила, что стоял туман и шел небольшой дождь. По информации агентства Associated Press, все пять пассажиров незадолго до инцидента путешествовали на круизном лайнере компании Holland America Line.
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