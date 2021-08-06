На Аляске разбился самолет, все пассажиры погибли

Небольшой самолет компании Southeast Aviation разбился в штате Аляска у города Кетчикан, все шесть человек, находившиеся на его борту, погибли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг Береговая охрана США.

О причине происшествия пока не сообщается, однако Береговая охрана отметила, что стоял туман и шел небольшой дождь. По информации агентства Associated Press, все пять пассажиров незадолго до инцидента путешествовали на круизном лайнере компании Holland America Line.