Антиковидные ограничения могут стать поводом для атак экстремистов - МВБ США

Американские власти опасаются, что экстремисты в США могут в этом году попытаться представить в качестве повода для совершения терактов санитарные ограничения, которые вводят в стране из-за нового коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

В документе приводятся оценки относительно имеющихся для США угроз в террористической сфере, а также рекомендации по противодействию им. Специалисты ведомства полагают, что "до завершения 2021 года" в стране будет сохраняться опасность насилия со стороны различных экстремистских группировок, в том числе придерживающихся расистской и антиправительственной идеологии.

Министерство подчеркивает, что намерено более тщательно отслеживать социальные сети на предмет появления призывов к насилию, распространения информации о теориях заговора или заведомо ложных данных.