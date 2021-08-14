Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Аляски
Магнитуда землетрясения, зафиксированного в субботу у берегов штата Аляска, составила, по уточненным данным, 6,9. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 803 км к юго-западу от Анкориджа с населением около 298 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 33 км.
Сообщения об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступали.
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