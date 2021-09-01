Губернатор Вирджинии ввел режим ЧС из-за тропической депрессии "Ида"
Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм объявил о введении режима ЧС на территории штата в связи с тропической депрессией "Ида", приближающейся к штату. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он написал на своей странице в Twitter.
"Я объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с тропической депрессией "Ида", из-за которой на западе Вирджинии ожидаются сильные дожди и возможные наводнения <...>", - говорится в сообщении.
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