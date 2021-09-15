Минюст США попросил приостановить исполнение техасского закона об абортах

Министерство юстиции США подало в суд ходатайство о наложении временного запрета на исполнение закона об абортах, принятого недавно в штате Техас. Об этом в среду сообщил телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты просят [издать] временный запретительный приказ или предварительный судебный запрет на действие закона об абортах. Такая мера необходима для защиты конституционных прав женщин в Техасе и для защиты суверенных интересов США, которые заключаются в соблюдении положений государственного устройства", - говорится в судебных документах, поданных Минюстом.

Как указывает телеканал ABC, на данный момент неясно, когда судья примет решение по данному запросу. 10 сентября генеральный прокурор США Меррик Гарленд сообщил, что министерство юстиции подало судебный иск с целью отмены принятого ранее в Техасе закона об абортах, который считается одним из самых строгих в стране.

Данный закон вступил в силу в Техасе в начале сентября. Он в большинстве случаев запрещает проведение абортов после шести недель беременности, когда обычно начинает прослушиваться сердцебиение плода. Это распространяется и на те ситуации, когда зачатие происходит в результате изнасилования или инцеста. Кроме того, закон позволяет всем желающим подавать в суд на тех, кто нарушает указанные правила. Предполагается, что истцам будут выплачивать не менее 10 тысяч долларов в случае их успеха в суде.

Отмены или приостановки действия закона ранее добивались американские организации, выступающие в защиту права на аборт. Правозащитники настаивали на том, что вступление в силу указанного закона в Техасе приведет к тому, что аналогичные правила могут ввести и во многих других штатах, где у власти находятся республиканцы. Истцы подчеркивали, что нормы, о которых идет речь, фактически означают почти полный запрет на аборты. Об этом заявил и Гарленд.

Верховный суд США 2 сентября отказался приостановить действие указанного закона. За это высказались четыре судьи Верховного суда, против - пять. Последние отметили, что истцы не смогли обосновать свою позицию с процедурной точки зрения. Вместе с тем Верховный суд США пока не делал выводов относительно конституционности закона. Вынесенное решение также не препятствует дальнейшим попыткам оспорить какие-то из положений закона в судах штата.