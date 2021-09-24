Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Аляски

Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано в пятницу у побережья Аляски. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 184,1 км к юго-западу от населенного пункта Адак с населением 332 человека. Очаг залегал на глубине 50 км.

Сообщения об угрозе цунами и пострадавших не поступали.