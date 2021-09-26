Трамп рассказал о причине отказа от участия в выборах в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции Real America's Voice назвал причину, из-за которой он откажется от участия в президентских выборах в 2024 году.

Журналисты неоднократно спрашивали Трампа о планах на будущую президентскую гонку, однако он не давал однозначного ответа на этот вопрос. Бывший американский лидер ссылался на то, что из-за законодательства США об избирательных компаниях у него могут возникнуть трудности с финансовой отчетностью. Ведущий сформулировал вопрос по-другому и попросил назвать причину, которая могла бы удержать Трампа от участия в выборах.

"Ну, это мог бы быть нехороший звонок от доктора или что-то похожее. Такое тоже бывает. Но вообще-то, вы знаете, я чувствую себя хорошо и просто не могу терпеть того, что делают с нашей страной", — ответил он.

Ранее Трамп заявил, что США превратятся в страну третьего мира из-за неконтролируемой миграции.