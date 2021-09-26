ЦРУ обсуждало возможность убийства Ассанжа

Ряд представителей администрации США и сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) высокого ранга обсуждали в 2017 году возможность похищения и даже убийства основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает в воскресенье портал Yahoo News, ссылаясь на неназванных бывших чиновников и лиц, занимавшихся контрразведкой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Разработанный ЦРУ план похищения Ассанжа "вызвал горячие споры" в администрации занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа по поводу законности и практичности такой операции. "Некоторые сотрудники администрации и ЦРУ высокого ранга рассматривали [возможность] убийства Джулиана Ассанжа, запрашивали варианты того, как можно это сделать. Дискуссии о похищении или убийстве проходили на самом высоком уровне в администрации", - цитирует портал одного бывшего представителя спецслужбы.

Подобные внутренние планы были частью кампании против WikiLeaks. Разведывательное управление также намеревалось расширить масштабы слежки за организацией, посеять разногласия среди ее членов и выкрасть их электронные устройства.

Столь повышенное внимание со стороны спецслужбы было вызвано продолжавшейся публикацией WikiLeaks серии материалов ЦРУ, получивших название Vault 7. Vault 7 - крупнейшая серия утечек документов о разработанных программах, позволяющих удаленно управлять компьютерами пользователей и следить за их информацией. Она включает почти 10 тыс. документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Вирджиния).

На данный момент основатель Джулиан Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш, где содержится с апреля 2019 года после того, как посольство Эквадора в британской столице отказало журналисту в убежище, которое предоставлялось ему на протяжении семи лет. В январе Вестминстерский магистратский суд отказался выдать Ассанжа в США, где против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, но в то же время не стал отпускать журналиста под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры. По совокупности предъявленных обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.