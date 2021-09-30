Байден отказался от встречи с Аббасом

Президент США Джо Байден отказался от встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом во время проведения Генассамблеи ООН. Об этом сообщает Axios, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Издание пишет, что Аббас, перед принятием решения о поездке в Нью-Йорк на Генассамблею в ООН, пытался договориться о встрече с Байденом. Но Белый дом отказал палестинскому лидеру, сославшись на занятость Байдена и в итоге Аббас не поехал в США.

При этом, несмотря на то, что в администрации президента США указывали, что Байден не будет проводить никаких двусторонних встреч в Нью-Йорке, американский лидер принял участие в трех подобных переговорах.