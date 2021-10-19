Регулятор США разрешит ревакцинироваться отличными от первого препарата вакцинами

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США разрешит проходить ревакцинацию от коронавируса с помощью препарата, отличного от того, которым житель страны прививался изначально. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, регулятор может в своем заключении указать, что использование бустерной дозы того же производителя является предпочтительным, однако не будет жестко настаивать на ревакцинации тем же препаратом.

Как ожидается, американские власти на этой неделе значительно расширят круг жителей страны, которым можно будет ревакцинироваться, а также в среду одобрят бустерные дозы вакцин компаний Johnson & Johnson и Moderna, что расширит круг препаратов, доступных для ревакцинации.