Новый спецпредставитель США по Афганистану посетит Москву в ноябре
Новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст посетит Москву в ноябре. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
"В ноябре", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Накануне заседания московского формата по Афганистану, в котором Вашингтон, будучи приглашенным, решил не участвовать, стало известно, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад покидает свой пост. Это место занял его бывший заместитель Томас Уэст, он уже успел поговорить по телефону с Кабуловым. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Уэст выразил желание обязательно "вступить в контакт и приехать в Россию".
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