Трамп анонсировал запуск собственной соцсети TRUTH Social

Бывший президент США Дональд Трамп в среду объявил о предстоящем запуске своей собственной социальной сети TRUTH Social, сообщает The Hill, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я создал TRUTH Social и TMTG (Trump Media & Technology Group), чтобы противостоять тирании Больших технологий. Мы живем в мире, где Талибан имеет огромное присутствие в Twitter, но вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это неприемлемо", - говорится в заявлении Трампа, которое цитирует газета.

Он выразил радость, что скоро сможет публиковать "правду в социальной сети TRUTH".

"TMTG была основана с миссией дать голос всем. Я рад, что скоро начну делиться своими мыслями о социальной правде и буду бороться с Большими технологиями. Все спрашивают меня, почему никто не противостоит Большим технологиям? Ну что ж, скоро будем!" - добавил Трамп.