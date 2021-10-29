Флорида подала иск на Байдена из-за обязательной вакцинации

Штат Флорида подал иск против администрации США из-за введения требований об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда категорий граждан. Об этом объявил 28 октября на пресс-конференции губернатор Флориды Рон Десантис, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Иск, поданный губернатором и генпрокурором штата Эшли Муди, направлен против президента Джо Байдена, НАСА и его директора Билла Нельсона, других ведомств и руководителей в администрации США.

Представители Флориды называют требование о введении мандатов на вакцинацию от коронавируса для сотрудников федерального правительства и его подрядчиков незаконным.

"Люди должны сами делать свой выбор <...> Чем больше вы пытаетесь насадить что-то, тем больше <...> недоверия вы создаете", - заявил Десантис.

Десантис, являющийся членом Республиканской партии, заявил, что действия администрации Байдена противоречат конституции. По его мнению, людей увольняют с работы из-за отказа от вакцинации.

"Это нанесет серьезный экономический ущерб. Даже если только незначительный процент этих людей будут уволены или добровольно уйдут с работы, то это вызовет серьезные перебои в оказании медицинских услуг, логистике, работе правоохранительных органов", — отметил губернатор Флориды.

В начале сентября после полного утверждения регуляторами вакцины от коронавируса компании Pfizer, президент Джо Байден подписал указ, требующий вакцинации от инфекции для всех подрядчиков федерального правительства США. Требование вступает в силу 8 декабря.

"Думаю, у нас есть большой шанс на успех (с иском – Прим. РЕН ТВ), и это станет помощью множеству жителей Флориды", - сказал Рон Десантис на пресс-конференции.

Губернатор Флориды предположил, что подобные иски подадут и другие штаты США. Он отметил, что иск подан заблаговременно для того, чтобы "попытаться предотвратить грядущие увольнения".