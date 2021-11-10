Блинкен осудил покушение на премьера Ирака аль-Каземи

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе разговора с президентом Ирака Бархамом Салехом осудил нападение на премьер-министра страны Мустафу аль-Каземи, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Государственный секретарь Энтони Блинкен говорил сегодня с президентом Ирака Бархамом Салехом, чтобы осудить террористическое нападение, совершенное на резиденцию премьер-министра Мустафы аль-Каземи. Госсекретарь Блинкен заявил о том, что это нападение также было нападением на суверенитет и стабильность иракского государства", - говорится в сообщении Госдепартамента США.

В ходе беседы Блинкен также подтвердил незыблемость партнерства США с правительством и народом Ирака.