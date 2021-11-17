США и Китай договорились ослабить визовые ограничения для журналистов

США и Китай ослабляют визовые ограничения для своих журналистов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, говорится в заявлении представителя Госдепартамента США.

Подчеркивается, что США и Китай обсуждали вопрос в течение нескольких месяцев. В итоге они согласились предоставить журналистам многократные годовые визы, которые могут быть продлены.

Отмечается, что журналисты смогут путешествовать по миру, не опасаясь, что не смогут вернуться в США или Китай.

Госдепартамент рассматривает эту сделку "как начальные шаги", заявил представитель госдепа.

Тем временем китайские СМИ также сообщили о "хороших новостях" после виртуального саммита президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

Они отметили, что в преддверии саммита две страны гарантировали друг другу, что аккредитованные журналисты двух стран могут въезжать и выезжать из стран, где работают, при условии соблюдения правил профилактики эпидемий.

Кроме того, американская сторона обещала выдавать китайским журналистам въездные визы сроком более одного года и немедленно инициирует внутренние процедуры для решения вопроса о продлении виз китайским журналистам.

Китай со своей стороны также обязался выдать американским журналистам такую же визу и на тот же срок.

Новым журналистам Китай и США договорились выдавать визу в соответствии с действующими законами и правилами.