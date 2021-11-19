Один человек погиб во время стрельбы в штате Мэриленд
По меньшей мере один человек стал жертвой стрельбы, произошедшей вечером в четверг в американском городе Кембридж (штат Мэриленд). Об этом со ссылкой на местное полицейское управление сообщил телеканал Дабл-ю-ди-ти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, сообщения о стрельбе поступили в полицию около 20:00 (05:00 пятницы GMT+4). Стражи порядка призвали граждан избегать места происшествия. Ведется расследование инцидента. Другие подробности не приводятся.
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