Разведка США выяснила, что Китай строил военный объект в порту ОАЭ

лужбы разведки Соединенных штатов весной 2021 года выяснили, что Китай занимается строительством военного объекта в порту Халифа, расположенного в 80 км к северу от столицы Объединенных Арабских Эмиратов города Абу-Даби. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно ее сведениям, около года назад власти США стали получать сообщения разведки об активности КНР в порту Халифа, где ранее китайская логистическая компания COSCO Shipping построила контейнерный терминал. Весной текущего года власти США получили спутниковые снимки места строительства и пришли к выводу, что Китай строит в порту ОАЭ военный объект.

По данным газеты, в ходе сентябрьского визита в ОАЭ помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и координатор СНБ по Ближнему Востоку Бретт Макгерк представили руководству страны данные американской разведки о деятельности Китая в порту Халифа. Как сообщили источники издания, правительство ОАЭ не знало, что объект, который КНР строит в порту, является военным. "У ОАЭ никогда не было плана соглашения, мы не вели переговоров и не имели намерения разместить китайскую военную базу или аванпост любого рода", - приводит газета слова представителя посольства ОАЭ в Вашингтоне.

Как подчеркнула The Wall Street Journal, представители США недавно осмотрели место строительства, и, по их мнению, работы прекратились.