Главный инфекционист США назвал способ защититься от омикрон-штамма COVID-19

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи назвал способ защититься от омикрон-штамма COVID-19. Об этом он заявил в эфире NBC, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По его словам, абсолютно необходимо, чтобы невакцинированные люди привились, а вакцинированные получили бустерную дозу вакцины. Он подчеркнул, что когда человек получает дополнительную дозу вакцины, то его уровень защиты резко повышается.

Ранее Фаучи заявил, что омикрон-штамм рано или поздно распространится повсеместно, в том числе в США. «Мы пока его не обнаружили, но когда у вас вирус с таким уровнем передачи, и есть случаи, связанные с поездками, которые уже обнаружены в других местах. Когда мы сталкиваемся с таким вирусом, практически без вариантов, что распространение будет повсеместным», — оценил Фаучи шансы распространения вируса.