Байден отказался считать омикрон-штамм поводом для паники

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции заявил, что новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции является поводом для беспокойства, но не поводом для паники. Как сообщает Trend со ссылкой на Ленту.Ru, трансляция велась на сайте Белого дома.

Американский лидер отметил, что как только Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила омикрон-штамм новой угрозой, он запретил въезд в Соединенные Штаты из восьми африканских стран, в том числе из ЮАР. По его словам, это позволило выиграть время, чтобы предпринять меры по защите от нового штамма COVID-19.

«Мы будем бороться с этим вариантом научными и грамотными методами без какого-либо хаоса и растерянности», — сказал политик.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в странах Европы. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали этот вариант опасным и предупредили, что риск заражения новым штаммом у перенесших COVID-19 может быть выше.