В ООН прогнозируют рост мировой торговли на 23% в 2021 году

Рост мировой торговли в 2021 году ожидается на уровне 23% по сравнению с прошлым годом. Такой прогноз содержится в опубликованном во вторник в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мировая торговля, как ожидается, достигнет 28 трлн долларов в 2021 году, что указывает на рост в 23% по отношению к 2020 году", - констатировали в организации.

Подчеркивается, что "рост мировой торговли стабилизировался во второй половине 2021 года с ростом в 1% от квартала к кварталу". При этом рост торговли товарами достиг рекордных уровней в третьем квартале, а торговля услугами "демонстрирует импульс к росту, но остается ниже уровней, существовавших до пандемии". В целом эксперты оценивают рост торговли "в странах и секторах" как "неравномерный".

Согласно приведенной ЮНКТАД статистике, в России в третьем квартале текущего года экспорт товаров на 32% превысил средние показатели 2019 года, а экспорт услуг был на 15% меньше, чем в 2019 году. В свою очередь импорт товаров в РФ продемонстрировал 21-процентный рост, а импорт услуг - 30-процентное снижение. В Китае экспорт товаров и услуг вырос в третьем квартале 2021 года по сравнению с 2019 годом соответственно на 34% и 46%, в США отмечен 7-процентный рост экспорта товаров и снижение экспорта услуг на один процент. В свою очередь в Евросоюзе эти показатели составили соответственно плюс 9% и минус один процент.

Как отмечается в докладе, "позитивная тенденция в международной торговле в 2021 года в значительной степени является результатом сильного восстановления спроса в первой половине 2021 года вследствие ослабления пандемических ограничений, применения пакета экономических стимулов и роста цен на сырье". Вместе с тем в ЮНКТАД расценивают перспективы 2022 года как "очень неопределенные". Причиной отсутствия ясности эксперты называют, в частности, "замедление экономического восстановления" во второй половине 2021 года. В Китае в третьем квартале рост "был ниже ожидавшегося и ниже, чем в предыдущих кварталах". Растущие цены на сырье и инфляционное давление "также могут негативно сказаться на экономических перспективах и потоках международной торговли". Кроме того крупные экономики, включая те, что входят в Европейский союз, "продолжают сталкиваться со сбоями, связанными c COVID-19", и эти сбои "могут негативно повлиять на потребительский спрос", что найдет отражение в торговой статистике в ближайшие месяцы.

В ЮНКТАД обратили внимание также на "сбои в логистических сетях", рост стоимости доставки товаров, глобальную нехватку полупроводников, регионализацию торговых потоков и долговое бремя в ряде стран. Подчеркивается, что резкое увеличение спроса в 2021 году привело к "стрессу в цепочках снабжения". "Логистические сбои и высокие цены на топливо привели к еще большей нехватке поставок и резкому увеличению стоимости доставки", - констатировали авторы доклада. На ситуацию оказывает влияние также "нынешняя геополитическая напряженность между некоторыми из крупных экономик, что может привести к возобновлению торговых конфронтаций с серьезными последствиями для потоков международной торговли", констатировали эксперты.