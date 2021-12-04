Байден и Путин проведут переговоры 7 декабря

США 4 декабря 2021 19:27 (UTC+04:00)
Байден и Путин проведут переговоры 7 декабря

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин проведут во вторник, 7 декабря, звонок по защищенной видеосвязи. Об этом сообщает в субботу агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Байден рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины и широкий спектр других вопросов.

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