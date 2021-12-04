Байден и Путин проведут переговоры 7 декабря
Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин проведут во вторник, 7 декабря, звонок по защищенной видеосвязи. Об этом сообщает в субботу агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что Байден рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины и широкий спектр других вопросов.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО)
Софи Файро удостоена гран-при Miss World Azerbaijan Beauty на Неделе моды Вячеслава Зайцева. Представлен клип "Родной Баку" (ВИДЕО, ФОТО)
В воинской части коммандос азербайджанской армии прошли тактические учения - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
Названа инвестиционная стоимость проекта bp по строительству электростанции на освобожденных территориях Азербайджана
Глава Фонда YAŞAT рассказал, в каком случае раненые участники Отечественной войны отправляются на лечение за рубеж
В «умном селе» в Зангилане компоненты аграрной сферы будут сочетаться с элементами современного градостроения - министр