Байден и Путин проведут переговоры 7 декабря

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин проведут во вторник, 7 декабря, звонок по защищенной видеосвязи. Об этом сообщает в субботу агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Байден рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины и широкий спектр других вопросов.