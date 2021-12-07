Трамп назвал встречу Байдена с Путиным неравным матчем для американской стороны

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что предстоящие во вторник переговоры в формате видеоконференции между президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Джо Байденом будут неравным матчем для США. Об этом он заявил в эфире телеканала Newsmax TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это неравный матч, это был бы неравный матч и в лучшее время, неравный матч для нашей страны, - сказал он, отвечая на вопрос о том, как он провел бы переговоры с Путиным по Украине. - Выборы [президента США] были украдены, вот что мы получили в результате. Этот матч вообще нельзя было разрешать. Это все равно, что выставить "Патриотов Новой Англии" против школьной команды".

Трамп добавил, что он сам всегда действовал по отношению к России жестко, хотя ему самому Путин и нравился. "Никто не был таким жестким с Россией, как я", - добавил он.

Во вторник, 7 декабря, Путин и Байден проведут переговоры по видеосвязи.