Moderna представила обновленные данные по бустерной дозе своей вакцины от коронавируса

Американская компания Moderna представила обновленные данные по бустерной дозе своей вакцины в 50 микрограмм, согласно которым она увеличивает количество антител против омикрон-штамма коронавируса в 37 раз. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте производителя, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Есть данные, доказывающие, что санкционированная в настоящее время бустерная вакцина Moderna от COVID-19 может повысить уровень нейтрализующих антител в 37 раз", - заявил глава компании Стефан Бансель. Также была протестирована пока широко не применяемая доза в 100 микрограмм, которая показывает 83-кратное увеличение по сравнению с первичным курсом из двух доз. Компания продолжает тесты и изучает возможные побочные эффекты.

27 ноября Moderna сообщила, что работает над созданием более мощной бустерной вакцины, которая сможет лучше защитить организм от новых мутаций коронавируса SARS-CoV-2, подобных обнаруженному штамму "омикрон". 18 декабря глава европейского подразделения компании Дэн Стейнер рассказал, что разработка может быть произведена менее чем за три месяца.