На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано на юге штата Аляска. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 219 км к юго-западу от города Анкоридж, где проживают около 298 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 125 км.

Сообщений о разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.