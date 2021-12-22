На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано на юге штата Аляска. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 219 км к юго-западу от города Анкоридж, где проживают около 298 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 125 км.
Сообщений о разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.
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