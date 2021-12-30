На Аляске зафиксировали рекордно высокую для декабря температуру

На Аляске 26 декабря зафиксировали самый жаркий декабрьский день в истории, сообщает BBC News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Температура на острове Кадьяк в воскресенье взлетела до рекордных 19,4 °C. Этот показатель на семь градусов теплее, чем предыдущий максимум штата.

До рекордно низких значений температура упала и в других местах на Аляске. На юго-востоке в городе Кетчикан 25 декабря температура упала до -18 °C.

Эксперты говорят, что теплый воздух с Гавайских островов сделал воздух Аляски - обычно холодный и сухой в декабре - более влажным. За сильным снегопадом последовал проливной дождь, который покрыл регион льдом, так как вода быстро замерзла, что привело к массовым отключениям электроэнергии и закрытию дорог. Лед, вероятно, продержится на дорогах до марта или апреля, сказал BBC News климатолог Рик Томан из Центра оценки и политики климата Аляски.