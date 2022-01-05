Республиканцы собираются объявить импичмент Байдену

Американский сенатор от штата Тезас Тед Круз заявил, что Республиканская партия планирует объявить импичмент президенту США Джо Байдену, если партия сможет вернуть Палату представителей в 2022 году. Об этом пишет Fox News, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Сенатор заявил, что так республиканцы планируют ответить демократам за попытку импичмента бывшему президенту Дональду Трампу.

«Один из реальных недостатков этого состоит в том, что чем больше вы вооружаете его и превращаете в партизанскую дубину, вы знаете, что хорошо для гуся, хорошо для гусака», - сказал он.

По его словам, шансы на победу республиканцев в Палате представителей 90%, а 50% — на возвращение сената, который сейчас разделен поровну.