В США резко выросло число смертей от коронавируса

В США суточное число смертей от последствий заболевания коронавирусом резко выросло на 18,21 процента на фоне распространения омикрон-штамма, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

Так, с 1 января суточное число смертей среди больных ковидом выросло в среднем с 1142 до 1350. Этот показатель оказался самым высоким с октября 2021 года. Количество регистрируемых в сутки случаев заражения коронавирусом с начала этого года увеличилось на 48,11 процента, с 414,9 тысячи до 614,5 тысячи.

В общей сложности в США, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 59,4 миллиона, умерли 836 тысяч человек. США продолжают занимать первое место в мире по этим двум показателям.